Veel artiesten zijn wegens het coronavirus genoodzaakt om optredens en tours te annuleren of te verplaatsen. Een overzicht van alle concerten in Nederland die niet doorgaan of verplaatst zijn.

Kensington - Ziggo Dome, Amsterdam

Kensington verplaatst de Ziggo Dome-shows van december naar december 2021."Eindelijk, het nieuws waar jullie allemaal op hebben zitten te wachten. Doordat 2020 een trainwreck was, zijn we genoodzaakt onze Ziggo Dome-shows te verzetten naar volgend jaar. COVID, rot alsjeblieft op", aldus de bandleden op Instagram. Oorspronkelijk zou de band dit jaar door Europa toeren. Ook deze shows zijn geannuleerd vanwege de coronacrisis en zijn verplaatst naar 2021. Kensington zal volgend jaar op 2, 3 en 4 december in de Ziggo Dome optreden. Fans die al tickets hadden gekocht voor de shows van dit jaar, kunnen deze gebruiken voor de optredens in december 2021.

Miss Montreal - Clubtour

Miss Montreal deelt op Instagram dat haar clubtour van oktober en december niet doorgaat. "Ik wil jullie niet nog langer in de onzekerheid laten zitten, en omdat wij de zekerheid niet hebben dat wij op korte termijn wel weer kunnen spelen voor grote groepen mensen, leek het ons beter om de tour te annuleren", aldus zangeres Sanne. De band laat weten de komende tijd naar mogelijkheden te kijken om te kunnen optreden op een verantwoorde manier. Fans krijgen via de zalen te horen hoe ze hun geld voor gekochte kaartjes terug kunnen krijgen.

Nightwish - Ziggo Dome, Amsterdam

De Finse metalband Nightwish ziet zich ook genoodzaakt hun plannen te wijzigen. De band zou eind dit jaar door Europa toeren, maar komen nu in mei 2021 naar de Benelux. Hun shows in de Ziggo Dome op 23 en 24 november worden verplaatst naar 9 en 10 mei. "Dit is een ongelukkige, maar noodzakelijke maatregel om iedereens gezondheid te kunnen garanderen", aldus Tuomas Holopainen, oprichter en toetsenist van de band.

Anneke van Giersbergen - Goes to Church

Zangeres Anneke van Giersbergen zou afgelopen voorjaar toeren door Nederland maar dit moest vanwege de coronacrisis uitgesteld worden. De nieuwe data zijn eindelijk bekend. Van Giersbergen zal in mei 2021 in verschillende Nederlandse kerken optreden. De helft van de tour is al uitverkocht, deze tickets blijven geldig.

De Jeugd Van Tegenwoordig - POMO-tour

De Jeugd Van Tegenwoordig stelt hun POMO-tour van aankomend najaar uit tot het voorjaar van 2021. "Lieve fans, vanwege welbekende problemen zijn we genoodzaakt om onze langverwachte POMO-tour te verzetten. We hopen jullie allemaal te zien in 2021. Met veel liefde, De Jeugd", schrijft de band op Instagram. Het grootste deel van de tour is al uitverkocht. Ook hier blijven de reeds gekochte kaarten geldig voor volgend jaar.

Snollebollekes - GelreDome, Arnhem

Dit voorjaar zou Snollebollekes, wiens echte naam Rob Kemps is, vier keer optreden in het GelreDome. Deze shows werden al een keer uitgesteld tot het najaar en moeten nu nogmaals uitgesteld worden tot het najaar van 2021. "Ik hoop dat jullie begrip hebben voor de situatie en we jullie volgend jaar kunnen verrassen met wat we allemaal voor jullie in petto hebben", deelt de artiest op Instagram. Snollebollekes zal nu op 8, 9, 13 en 16 oktober 2021 in het GelreDome staan. Reeds gekochte kaarten blijven geldig.

Ane Brun - Melkweg, Amsterdam

De volledige tournee van de Noorse zangeres en songwriter Ane Brun is naar 2021 verplaatst. De zangeres zal op 7 november 2021 in de Melkweg te Amsterdam optreden. "We hebben gezocht naar een manier, maar het is nu duidelijk dat het onmogelijk is om de tour door Europa door te laten gaan. Het spijt me enorm. Ik keek hier zo naar uit! Maar ik zie jullie in 2021!", aldus de zangeres.

Kraantje Pappie - Pop up! Clubtour

De tour van Kraantje Pappie wordt verplaatst van oktober en november naar oktober t/m december 2021. Dit is al de tweede keer dat de clubtour verzet wordt, eerder zou de tour afgelopen voorjaar al plaatsvinden. "Mocht je zoiets hebben van: 'Luister pik, een jaar wachten vind ik teveel, ik wil m'n kaartje inleveren en mijn geld terug', dan kan je natuurlijk contact opnemen met de desbetreffende zaal. Maar laat me wel gezegd hebben, als ik zie hoe snel deze kaarten gingen en de merchandise de deur uit vliegt… lijkt het mij verstandig om 'm goed bij je te houden", zegt Kraantje Pappie tegen zijn fans. Ook laat hij weten te kijken naar mogelijkheden om wel al dit jaar te kunnen optreden. "We zijn op dit moment erg ver met de mogelijkheden om elkaar dit jaar toch te kunnen zien. Daarover meer in de week van 7 september."

HAEVN - Unfold-tour

De Amsterdamse band HAEVN zou in september en oktober met de Unfold-tour langs de Nederlandse podia gaan. De tour is verplaatst naar mei 2021. Wel treedt de band 4 en 5 november aanstaande op in Carré. "We zijn dankbaar dat we, zeker in deze gek tijden, de kans hebben gekregen om vier keer op te treden in de mooiste concerthal van Amsterdam", aldus de band op Instagram.

Bon Iver - Ziggo Dome, Amsterdam

De concerten van Bon Iver in het Ziggo Dome waren al eerder van april verplaatst naar januari 2021. Nu zijn de optredens nogmaals uitgesteld naar november 2021. "Het is met grote zorgt en empathie voor alle betrokkenen dat we de verplaatsing van deze tourdata in Europa en het Verenigd Koninkrijk naar, respectievelijk, de zomer en de herfst van 2021 aankondigen", aldus de Amerikaanse indiefolkband.⠀