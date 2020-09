Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

DI-RECT - Color

DI-RECT kondigde eerder deze week aan dat er een nieuw album aankomt. Op 9 oktober verschijnt de plaat Wild Hearts en op 10 oktober speelt de Haagse rockband elk nummer ervan live in de Elektriciteitsfabriek in Den Haag. De band van zanger Marcel Veenendaal brengt ook de nieuwe single Color uit. Eerder dit jaar scoorde het viertal nog hun grootste hit in tijden met het nummer Soldier On.

Beluister het nummer hier

FINNEAS - What They'll Say About Us

Als FINNEAS niet druk is met het meeschrijven aan en produceren van de hits van zijn zusje Billie Eilish, dan is hij in de studio aan zijn eigen solomateriaal aan het werken. De singer-songwriter bracht vorig jaar zijn eerste EP Blood Harmony uit. De nieuwe single What They'll Say About Us bespreekt de huidige staat van de wereld. Hij draagt het nummer op aan de mensen die het moeilijk hebben en hoopt dat ze er hoop uit kunnen putten.

Beluister het nummer hier

Ava Max - OMG What's Happening

Over twee weken brengt Ava Max haar langverwachte debuutalbum uit. De Amerikaanse zangeres met Albanees bloed scoorde in het begin van 2019 een nummer 1-hit met haar single Sweet But Psycho. Daarna volgden nog succesvolle singles als So Am I, Kings & Queens en Alone, pt. 2 met Alan Walker. De nieuwe single van de zangeres heet OMG What's Happening en is ook weer een radiovriendelijk popliedje.

Beluister het nummer hier

Birdy - Open Your Heart

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat zangeres Birdy op vijftienjarige leeftijd doorbrak met haar cover van Bon Ivers Skinny Love. De Britse met Belgisch en Nederlands bloed bracht sindsdien drie albums op de markt, waarvan de recentste alweer in 2016 verscheen. Birdy heeft aangekondigd dat haar volgende album begin 2021 moet verschijnen, maar in de tussentijd brengt ze nog de EP Piano Sketches uit. Van deze EP is de nieuwe single Open Your Heart afkomstig. Zoals de titel van de EP al doet vermoeden, is het een pianoballad.

Beluister het nummer hier