Het Amsterdamse nachtleven komt in actie nu is gebleken dat de clubs en discotheken ook na 1 september voorlopig gesloten blijven. Clubeigenaren en organisatoren van feesten slaan de handen ineen en organiseren zaterdag een manifestatie op het Museumplein.

De clubeigenaren en organisatoren, die onder de naam De Nacht Wacht opereren, roepen mensen op om zaterdag te komen demonstreren.

Op Facebook spreken de betrokkenen de angst uit voor wat er kan gebeuren als er op korte termijn geen oplossing voor de branche wordt bedacht. "Als we nu geen gezamenlijk signaal afgeven vanuit de stad en zijn inwoners, bestaat straks 95 procent van de geliefde nacht niet meer", aldus de organisatie.

De Nacht Wacht presenteert op de pagina van de demonstratie een deel van een eigengemaakt protocol, waarmee bijvoorbeeld nachtclubs weer open zouden kunnen. Onderdeel hiervan zijn onder meer temperatuurmetingen aan de deur.

Ook Paradiso, dat naast poppodium ook een nachtclub is, heeft zich aangesloten bij De Nacht Wacht. Een woordvoerder zegt in gesprek met NU.nl dat het zo niet langer kan. "Als er niet eens ruimte is voor alternatieven of financiële steun, valt het nachtleven in Amsterdam om. Dat zou doodzonde zijn."

Ook andere betrokkenen hebben laten weten dat ze achter de plannen voor de manifestatie staan. "Als de woorden 'clubs' of 'festivals' vallen, dan is dat alleen in negatieve context", schrijft dj Joost van Bellen, die er zaterdag bij zegt te zijn, in een bericht op Facebook. "Ik heb nooit enige vorm van empathie of support gehoord of gelezen. Niet vanuit de overheid. Niks vanuit de gemeenten."