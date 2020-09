6ix9ine denkt niet dat hij het zo ver had geschopt zonder zijn gangsterimago, vertelt hij in een woensdag verschenen interview met de New York Times. Zijn omgang met de gang Nine Trey Gangsta Bloods gaf hem naar eigen zeggen geloofwaardigheid in de Verenigde Staten.

"Ik was al een hit in Europa, maar als jongen uit New York wil je meer dan alleen gedraaid worden in Slowakije", aldus 6ix9ine. "Wat voor zin heeft het om iets te doen en niet de beste te zijn in je geboortestad? Ik wil in New York mijn muziek uit de speakers horen knallen."

6ix9ine kreeg in 2018, in ruil voor zijn getuigenis tegen de bende Nine Trey Gangsta Bloods, 24 maanden cel opgelegd in plaats van een mogelijke gevangenisstraf van 47 jaar voor betrokkenheid bij een criminele organisatie.

De rapper zegt nooit overwogen te hebben deel te nemen aan een getuigenbeschermingsprogramma. "Ze vertelden me dat het toch zou niet werken vanwege mijn grote herkenbaarheid door de tatoeages in mijn gezicht."