De stemproblemen waar Miley Cyrus in november mee kampte, waren niet het gevolg van veel zingen. Ze kreeg last van haar stem door na afloop van optredens lang te blijven praten en roken, vertelt de zangeres woensdag in gesprek met Joe Rogan. Haar spreekstem is naar eigen zeggen vooral in het laatste jaar een stuk lager geworden door een afwijking van haar stembanden.

"Niet het zingen, maar wat daarna gebeurde had invloed op mijn stem", aldus Cyrus. "De adrenaline van het geven een show zorgt ervoor dat je daarna helemaal 'aan' bent."

"Daarna is het moeilijk om in slaap te vallen. Je blijft op en praat de hele nacht. Dat werd later ook nog de hele nacht roken."

Volgens Cyrus verzamelt je stem net als een gezicht rimpels, "die het gevolg zijn van de dingen die je ermee doet". De zangeres ziet haar stemoperatie in november als een zegen. In de ruim vijftien jaar dat ze toert, heeft ze zich - naast het zingen van toonladders - nooit met zangtraining verdiept in het uithoudingsvermogen van haar "instrument".

Cyrus: 'Ik heb Reinkes oedeem'

Cyrus vertelde last te hebben van Reinkes oedeem, een afwijking van de stembanden bij personen die langdurig hebben gerookt. Met name vrouwen ervaren klachten, omdat hun stem lager wordt. Dat was volgens de zangeres in "het laatste jaar in grote mate" het geval.

"Mijn arts vertelde me dat dit niet voorkomt bij verlegen mensen", licht de 27-jarige Cyrus toe. "Het komt door veel praten en hij ziet het meestal bij mensen boven de zestig."