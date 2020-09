Snollebollekes heeft wederom concerten in het Gelredome moeten uitstellen. Frontman Rob Kemps meldt op Instagram dat de persconferentie van dinsdagavond duidelijk heeft gemaakt dat de shows in oktober ook niet door kunnen gaan en verplaatst ze daarom naar 2021.

"Na de persconferentie van gisteren moeten we helaas vaststellen dat het met de huidige regelgeving nog niet mogelijk is om jullie de vette show te gegeven zoals ik die met het volledige Snollebollekes-team en Matrixx bedacht heb. Maar voor minder dan het beste doen we het niet", schrijft hij.

De vier concerten in het GelreDome stonden eerst gepland voor maart, maar werden na de uitbraak van COVID-19 uitgesteld tot oktober dit jaar. Ook op die data kan Snollebollekes dus niet de show geven die gepland stond.

"Daarom heb ik ervoor gekozen de show nogmaals te verplaatsen, ditmaal naar oktober 2021. Dan hopen we toch zéker weer te kunnen genieten van een gezellige avond vol feestmuziek", aldus Kemps.

De nieuwe data zijn 8, 9, 13 en 16 oktober 2021. Gekochte tickets blijven ook voor de nieuwe data geldig.