Danny Vera speelt in november twee keer in de Ziggo Dome onder de naam Vera's Nightclub. Het zijn de enige optredens die hij dit jaar nog geeft.

De zanger zou eigenlijk eind deze maand nog optreden in AFAS Live, maar die show is vanwege het coronavirus geannuleerd.

In de Ziggo Dome worden ronde tafels geplaatst waaraan het publiek kan plaatsnemen. "Na alle onheil van afgelopen jaar wilde ik iets persoonlijks brengen", zegt de 43-jarige zanger, die optreedt met een veertienkoppige band.

"Een nachtclubsetting met een rond podium, omringd door publiek aan tafeltjes is exact wat ik daarbij voel. Alle zorgen vergeten om samen een ongekend bijzondere show neer te zetten."

De concerten, waarbij Vera onder meer nummers van zijn nieuwe EP The New Black and White Pt. IV - Home Recordings zingt, vinden plaats op 14 en 15 november. De kaartverkoop begint vrijdag.