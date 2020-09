De Amerikaanse houseproducer en dj Erick Morillo is op 49-jarige leeftijd overleden. Zijn lichaam werd volgens TMZ dinsdag aangetroffen in Miami. Het is niet bekend onder welke omstandigheden Morillo is overleden.

De Amerikaan was meer dan dertig jaar actief in de muziekindustrie. Zijn bekendste nummer I Like to Move It uit 1993 kwam boven aan de hitlijsten in Nederland. Dat nummer kreeg opnieuw wereldwijde aandacht, toen het werd gebruikt in de film Madagascar (2005). Hij bracht dat nummer uit onder het pseudoniem Reel 2 Real, samen met de zanger The Mad Stuntman. Verder maakte hij nummers met artiesten als Boy George, Alexandra Burke en Sean 'Diddy' Combs.

Morillo trad gedurende zijn carrière over de hele wereld op. Hij begon zijn loopbaan in clubs in New York en New Jersey, maar groeide in de jaren negentig uit tot een bekende naam in Europese clubs. Ook was hij vaste gast in clubs op Ibiza.

De producer ontving voor zijn werk meerdere internationale muziekprijzen.

Dj werd verdacht van seksueel misbruik

Ruim drie weken geleden werd de Amerikaanse dj aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van een fan. Hij zou haar afgelopen december hebben meegenomen naar zijn huis na afloop van een optreden. Daar werd ze naar eigen zeggen seksueel door de dj misbruikt.

Morillo gaf zichzelf begin augustus aan bij de politie, nadat bij nader onderzoek zijn dna op het slachtoffer werd aangetroffen. Hij ontkende desondanks haar te hebben verkracht.