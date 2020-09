De Jeugd Van Tegenwoordig stelt de POMO-tournee uit tot februari 2021, meldt de rapgroep maandag op Instagram.

De Jeugd Van Tegenwoordig geeft "welbekende problemen" op als reden. "We hopen jullie allemaal te zien in 2021", laten de leden weten.

De POMO-tournee begint in de nieuwe planning op 10 februari in Den Haag en eindigt na optredens in onder meer Zwolle en Arnhem op 12 maart in Rotterdam.

Vanwege de coronacrisis zagen veel artiesten zich genoodzaakt optredens te annuleren of te verplaatsen.

Onder anderen Boef en Davina Michelle kondigden maandag juist aan dit najaar optredens te geven in theateropstellingen die voldoen aan de coronamaatregelen.