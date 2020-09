Davina Michelle bezoekt dit najaar Groningen, Utrecht en Tilburg voor een korte clubtour. De concerten staan in het teken van haar debuutalbum my own world.

Michelle geeft het eerste concert op 11 oktober in De Oosterpoort in Groningen. Op 18 oktober treedt ze op in 013 in Tilburg en de concertreeks wordt op 1 november afgesloten in Tivoli Vredenburg in Utrecht.

De zangeres moest in de afgelopen maanden concerten afzeggen, waaronder twee shows in het Amsterdamse AFAS Live. Ze trad uiteindelijk zonder publiek op in de concertzaal. Een registratie daarvan verscheen in de bioscoop.

Eerder deze maand verscheen Michelles debuutalbum my own world, waar hits als Skyward en Beat Me op staan.