Toen zanger Wulf werd gevraagd om aan het nieuwe seizoen van Beste Zangers deel te nemen, sloeg hij het aanbod aanvankelijk af. Dat deed hij vanwege slechte ervaringen met televisieoptredens en onzekerheid, laat hij maandag via Instagram weten.

"Toen ik gevraagd werd om mee te doen, was ik in eerste instantie vereerd, maar sloeg ik af. Mijn ervaringen met tv zijn gewoon op z'n zachtst gezegd niet altijd even prettig geweest", schrijft hij op het sociale medium. De zanger zegt dat deze ervaringen ertoe hebben geleid dat hij de zenuwen krijgt van camera's.

"Ik heb van binnen gewoon altijd die klotetwijfels dat ik niet leuk, snel of goed genoeg ben voor televisie. Als ik dan voorheen shit terugkeek, had ik zelf ook altijd wel weer wat te zeiken. Nooit goed genoeg."

Wulf besloot later toch deel te nemen aan Beste Zangers. "Er zit geen uitdaging in weglopen en ik ben hier niet om m'n angst te laten bepalen wie ik ben." Hij voegt eraan toe door podiumervaring ook te hebben geleerd om zijn zenuwachtigheid beter te verbergen.

Wulf, bekend van hits als Mind Made Up en All Things Under The Sun, is te spreken over de sfeer bij het programma. "Geen haast, respect, diepe gesprekken, plezier en mooie muziek. Het heeft me echt laten zien hoe het óók kan en daar heb ik veel aan gehad."

Wulf is vanaf 3 september samen met Miss Montreal, Suzan & Freek, Stef Bos, Tabitha, Diggy Dex en Milow te zien in het nieuwe seizoen van Beste Zangers.