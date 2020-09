The Weeknd heeft maandagochtend (Nederlandse tijd) bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards de belangrijkste prijs gewonnen. Hij kreeg voor Blinding Lights de prijs voor de beste muziekvideo. Naast de Canadese zanger, die met dezelfde videoclip ook de prijs voor de beste r&b-video won, domineerde Lady Gaga met vijf awards de grotendeels online prijsuitreiking.

Lady Gaga won een MTV Video Music Award (VMA) in de categorie artiest van het jaar en was de eerste winnaar van de nieuwe MTV Tricon Award, een prijs voor muzikanten die ook uitblinken op andere gebieden. Met Rain On Me won de zangeres ook de prijzen voor het nummer van het jaar, de beste samenwerking (met Ariana Grande) en het beste camerawerk.

De prijs voor de beste videoclip vanuit huis ging naar Ariana Grande en Justin Bieber voor Stuck with U. De VMA voor het beste quarantaineoptreden ging naar het Unplugged At Home-optreden van CNCO.

262 The Weeknd - Blinding Lights

Grande en Gaga voerden beiden met negen nominaties de lijst aan. The Weeknd en Billie Eilish hadden zes nominaties op zak.

58 De opvallendste optredens tijdens uitreiking MTV Video Music Awards

Taylor Swift wint regieprijs en H.E.R. prijs voor betrokken video

Taylor Swift ontving de VMA in de categorie beste regie. De zangeres had de videoclip van The Man geregisseerd en kreeg de voorkeur boven onder anderen Billie Eilish, die zelf verantwoordelijk was voor de regie van de clip van xanny.

De VMA voor video for good, de meest betrokken videoclip, ging naar H.E.R. De Amerikaanse singer-songwriter won met I Can't Breathe, een protestlied tegen politiegeweld jegens ongewapende zwarte mensen.

Uitreiking opgedragen aan Chadwick Boseman, twee corona-awards

De VMA's werden opgedragen aan Chadwick Boseman. De acteur, die voornamelijk bekend is van zijn hoofdrol in de superheldenfilm Black Panther, overleed vrijdag op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker.

Vanwege de pandemie hanteerde MTV dit jaar twee coronacategorieën: de award voor de beste video vanuit huis en de prijs voor de beste quarantaine-uitvoering. De uitreiking vond voornamelijk online plaats. Behalve Gaga en Grande, traden onder anderen Miley Cyrus, The Weeknd en Doja Cat op vanaf meerdere van tevoren geheim gehouden plekken in New York. BTS gaf een optreden vanuit de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel.

Zangeres Keke Palmer, die de show presenteerde, stond ook stil bij de Black Lives Matter-beweging. Ze legde daarbij de nadruk op de verbindende en helende kracht van muziek.

Video van het jaar

Billie Eilish - everything i wanted

Eminem en Juice WRLD - Godzilla

Future en Drake - Life Is Good

Lady Gaga en Ariana Grande - Rain On Me

Taylor Swift - The Man

The Weeknd - Blinding Lights

Artiest van het jaar

DaBaby

Justin Bieber

Lady Gaga

Megan Thee Stallion

Post Malone

The Weeknd

Nummer van het jaar

Billie Eilish - everything i wanted

Doja Cat - Say So

Lady Gaga en Ariana Grande - Rain On Me

Megan Thee Stallion - Savage

Post Malone - Circles

Roddy Ricch - The Box

Beste samenwerking

Ariana Grande en Justin Bieber - Stuck with U

Black Eyed Peas en J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)

Ed Sheeran en Khalid - Beautiful People

Future en Drake - Life Is Good

Karol G en Nicki Minaj - Tusa

Lady Gaga en Ariana Grande - Rain On Me

Beste nieuwe artiest

Doja Cat

Jack Harlow

Lewis Capaldi

Roddy Ricch

Tate McRae

Yungblud

Beste popvideo

BTS - On

Halsey - You Should Be Sad

Jonas Brothers - What a Man Gotta Do

Justin Bieber en Quavo - Intentions

Lady Gaga en Ariana Grande - Rain On Me

Taylor Swift - Lover

Beste hiphopvideo

DaBaby - BOP

Eminem en Juice WRLD - Godzilla

Future en Drake - Life Is Good

Megan Thee Stallion - Savage

Roddy Ricch - The Box

Travis Scott - Highest in the Room

Beste rockvideo

Blink-182 - Happy Days

Coldplay - Orphans

Evanescence - Wasted On You

Fall Out Boy en Wyclef Jean - Dear Future Self (Hands Up)

Green Day - Oh Yeah!

The Killers - Caution

Beste alternatieve video

The 1975 - If You're Too Shy (Let Me Know)

All Time Low - Some Kind Of Disaster

Finneas - Let's Fall in Love for the Night

Lana Del Rey - Doin' Time

Machine Gun Kelly - Bloody Valentine

Twenty one pilots - Level of Concern

Beste latinvideo

Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna, Karol G en J Balvin - China

Bad Bunny - Yo Perreo Sola

Black Eyed Peas, Ozuna en J. Rey Soul - MAMACITA

J Balvin - Amarillo

Karol G en Nicki Minaj - Tusa

Maluma en J Balvin - Qué Pena

Beste r&b-video

Alicia Keys - Underdog

Chloe x Halle - Do It

H.E.R. en YG - Slide

Khalid en Summer Walker - Eleven

Lizzo - Cuz I Love You

The Weeknd - Blinding Lights

Beste K-popvideo

(G)I-DLE - Oh My God

BTS - On

EXO - Obsession

Monsta X - SOMEONE'S SOMEONE

Tomorrow X Together - 9 and Three Quarters (Run Away)

Red Velvet - Psycho

Beste video for good

Anderson .Paak - Lockdown

Billie Eilish - All the Good Girls Go to Hell

Demi Lovato - I Love Me

H.E.R. - I Can't Breathe

Lil Baby - The Bigger Picture

Taylor Swift - The Man

Beste video vanuit huis

5 Seconds of Summer - Wildflower

Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck with U

Blink-182 - Happy Days

Drake - Toosie Slide

John Legend - Bigger Love

Twenty One Pilots - Level of Concern

Beste groep

5 Seconds of Summer

The 1975

BLACKPINK

BTS

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

MONSTA X

Now United

Twenty one pilots

Beste quarantaine-uitvoering

Chloe & Halle - Do It van MTV's Prom-athon

CNCO - Unplugged At Home

Dj D-Nice - Club MTV presents #DanceTogether

John Legend - #togetherathome Concert Series

Lady Gaga - Smile van One World: Together At Home

Post Malone - Nirvana Tribute