Tears for Fears brengt het niet eerder uitgebrachte nummer Rhythm of Life uit, meldt Rolling Stone. Het nummer haalde hun album Seeds of Love destijds niet, waar het oorspronkelijk voor bedoeld was, en werd in plaats daarvan in 1990 uitgebracht door Oleta Adams.

De demo werd in 1986 opgenomen door het Britse duo, bestaand uit Roland Orzabal en Curt Smith. Er verschijnt in oktober een special box met vier cd's en een blu-raydisc van Seeds of Love. Naast Rhythm of Life brengt Tears for Fears nog 21 andere, niet eerder uitgebrachte, nummers uit.