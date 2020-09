Public Enemy heeft opnieuw getekend bij het platenlabel Def Jam, waar de hiphopgroep ruim twintig jaar geleden afscheid van nam. Hun nieuwe studioalbum verschijnt op 25 september, meldt Variety vrijdag.

"Culturele instituties zijn belangrijk", zegt groepslid Chuck D. "En om daar deel van te mogen uitmaken is een grote eer."

"Het is tijd om weer muziek te maken op een plek die we ons thuis mogen noemen."

Public Enemy bracht in 1987 hun debuutalbum Yo! Bum Rush the Show uit bij Def Jam. Daarna volgden meerdere succesvolle albums.

De eerste single die de hiphopgroep uitbrengt bij Def Jam is een remix van hun nummer Fight the Power, waarmee ze in 1989 eerder een hit scoorden. Hun nieuwe album What You Gonna Do When The Grid Goes Down, het eerste dat de groep maakt in drie jaar, komt uit op 25 september.

De groep bracht in juni hun nieuwe single State Of The Union (STFU) uit, drie maanden nadat een ruzie tussen oprichters Chuck D en Flavor Flav ertoe leidde dat laatstgenoemde de groep moest verlaten. In het nummer komt de boodschap naar voren dat de Amerikaanse president Donald Trump volgens de twee oprichters het veld moet ruimen.

Onenigheid tussen Chuck D en Flavor Flav over politieke activiteiten van Chuck D onder de vlag van Public Enemy leidde ertoe dat Chuck D uiteindelijk Flavor Flav in maart na 35 jaar uit de groep zette. Flavor Flav zou bovendien ook kwaad bloed hebben gezet door zijn eerdere weigering om de goededoelenstichting van zanger Harry Belafonte te steunen. Inmiddels is Flavor Flav weer onderdeel van de hiphopformatie.