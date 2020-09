Katy Perry bracht in 2017 haar album Witness uit dat veel minder werd verkocht dan haar eerdere werk en ook niet op lovende recensies kon rekenen. De zangeres kampte hierna met depressieklachten, maar is nu terug met haar vijfde album Smile. De recensenten zijn haar ditmaal echter niet veel gunstiger gezind.

Trouw - 2 sterren

"Feit is dat er niet veel valt te lachen op het nieuwe album. Blijk­baar is Perry zo geschrokken van de verkoopcijfers van Witness dat ze op Smile geheel op zeker speelt. Ieder muzikaal avontuur ontbreekt op het album, dat voorspelbaar pendelt tussen pop en dancepop. En dat is ironisch genoeg precies wat Smile tot zo'n matig album maakt. Het is een plaat die geen enkele keer verrast en slappe aftreksels biedt van wat we al eerder van haar hoorden."

NME - 2 sterren

"Perry keert terug naar haar eerder geteste formule van levendige pop, maar er mist een ingrediënt. Het is frustrerend, want dit is de vrouw verantwoordelijk voor enkele van de leukste en meest verkopende popliedjes aller tijden. Hoe graag je ook zou willen dat ze in topvorm terugkeert met Smile, het lukt de liedjes niet om te beklijven. Smile mist het vuurwerk van Perry's recordbrekende jaren."

The Independent - 3 sterren

"Ik mis de ondeugendheid en glitters waar Perry haar cartoonachtige imago eerder in onderdompelde. ... Dat wil echter niet zeggen dat er geen lol te beleven valt met Smile."

"Er staat niets op deze plaat dat in de buurt komt van het plezier dat ze met haar grootste hits bracht. Er is geen vuurwerk dat de dansvloer doet oplichten, maar een glimlach kan er wel vanaf."

Pitchfork - 5.7/10

"Clichés zijn een vast onderdeel van Perry's muziek, maar als ze dit probeert te gebruiken door middel van verwijzingen naar eerdere hits, presenteert ze enkel bewijs dat ze als artiest niet is gegroeid ... Ondanks dit blijft ze een meester in het uitvoeren van succesvolle popformules."

