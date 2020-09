Nick & Simon brengen in november na drie jaar een nieuw studioalbum uit. De muziek is volgens de zangers geïnspireerd op de sound van Simon & Garfunkel, de muzikale helden van het Volendamse duo.

De titel van hun nieuwe album wordt NSG. "Wat uiteraard staat voor Nick & Simon & Garfunkel", twittert het duo. "Een Nederlandstalig album dat geïnspireerd is op de sound van onze iconische helden, maar op onze eigen wijze."

Eerder dit jaar maakten Nick Schilder en Simon Keizer met Kees Tol het televisieprogramma Nick, Simon & Kees: Homeward Bound, waarin ze zich in het leven van hun muzikale idolen stortten.

"Simon & Garfunkel (Paul Simon en Art Garfunkel, red.) zijn een rode draad geweest door onze carrière", vertelde Schilder eerder in gesprek met NU.nl.

"Een van de eerste keren dat Simon en ik samen zongen, was toen het nummer Cecilia gedraaid werd in de kroeg." Volgens Keizer is de muziek "prachtig studiemateriaal". "Zij zijn onze grootste inspiratiebron geweest."