Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Calvin Harris & The Weeknd - Over Now

The Weeknd was een van de eerste artiesten die eerder dit jaar ondanks de coronacrisis een album uitbracht. Hij deelde in maart de plaat After Hours met daarop de grote hit Blinding Lights. Die beslissing heeft de r&b-ster geen windeieren gelegd. Hij is sindsdien bijna constant de meest geluisterde artiest op Spotify van het moment. De Canadese zanger heeft inmiddels een samenwerking met dj en producer Calvin Harris opgenomen. De plaat heet Over Now en werd door Harris in samenwerking met The Weeknd geproduceerd.

Beluister het nummer hier

Dua Lipa & Gwen Stefani - Physical (Mark Ronson Remix)

Dua Lipa besloot net als The Weeknd om haar albumrelease niet uit te stellen wegens de coronacrisis. Haar tweede plaat Future Nostalgia verscheen eind maart en werd een groot succes, waardoor Dua Lipa zich nog steeds tot de drie best beluisterde artiesten op Spotify van het moment mag rekenen. In de afgelopen maanden werkte ze met een groot aantal producers, dj's en artiesten aan een remix-album van de plaat. Zo verscheen onlangs al een nieuwe versie van Levitating waarop Madonna en Missy Elliottt meedoen. De gehele plaat is nu verschenen en bevat ook een herbewerking van single Physical, gemixt door Mark Ronson, waarop Gwen Stefani een couplet voor haar rekening neemt.

Beluister het nummer hier

Jaden & Justin Bieber - Falling For You

Jaden Smith brengt zijn album CTV3: Cool Tape Volume 3 uit. De plaat is het derde deel van een reeks die hij al in 2012 begon en verder uit twee mixtapes bestaat. De 22-jarige rapper en zanger krijgt op het derde deel hulp van vriend Justin Bieber. De twee werkten al eerder samen op Biebers single Never Say Never uit 2012. Op het nieuwe nummer Falling For You bezingen ze een haast obsessieve jeugdliefde.

Beluister het nummer hier

BLACKPINK & Selena Gomez - Ice Cream

De Koreaanse popgroep BLACKPINK brak eerder dit jaar verschillende records met comebacksingle How You Like That. Niet eerder keken zoveel mensen naar een première op YouTube en werd een video zo vaak in de eerste 24 uur bekeken. Blackpink werkte eerder al samen met popsterren als Dua Lipa en Lady Gaga en de vier zangeressen hebben nu Selena Gomez weten te strikken voor hun nieuwe single Ice Cream.

Beluister het nummer hier

Katy Perry - Cry About It Later

Het is een bijzondere week voor Katy Perry. Op donderdag maakte de zangeres wereldkundig dat ze is bevallen van haar eerste kindje. Ze kreeg dochter Daisy Dove van verloofde Orlando Bloom. Een dag later brengt ze haar vijfde studioalbum Smile uit. Van de plaat verschijnen al sinds 2018 singles, waaronder Never Really Over, Daisies en Smile. Op het twaalf liedjes tellende album lijkt de zangeres trouw te willen blijven aan het popgeluid dat haar in het verleden vele hits opleverde, maar de eerste recensies van Smile zijn niet lovend te noemen.

Beluister Cry About It Later hier

Racoon - De Echte Vent

Racoon kondigde eerder dit jaar een Nederlandstalig album aan en bracht gelijk de single Het Is Al Laat Toch uit. Het nummer werd een van de grootste successen uit de carrière van de Zeeuwse band. De opvolger heet De Echte Vent, waarop zanger Bart van der Weide vragen stelt over keuzes en twijfels. "Waar sta je, wat ben je, wie wil je zijn? Is het rock-'n-roll om lekker te vrijbuiten en op je 27e dood te gaan of is het juist rock-'n-roll om je tanden in het leven te zetten en oud te worden?", vraagt hij zich af in een persbericht.

Beluister het nummer hier

Bilal Wahib - Jaloers

Bilal Wahib brak door als acteur met rollen in films als De Libi, maar heeft dit jaar ook als zanger succes gevonden. Zijn single Tiger werd deze zomer een top 3-hit. Hij werkte al samen met grote namen uit de Nederlandse hiphop waaronder Boef, Bizzey en Ronnie Flex. Wahib brengt nu als opvolger van Tiger een nieuwe solosingle uit die Jaloers heet.

Beluister het nummer hier