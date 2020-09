Onder anderen Billie Eilish, Elton John, Barbra Streisand en Taylor Swift gaan volgens Rolling Stone een aantal persoonlijke spullen veilen. De opbrengst van de veiling gaat naar hun collega's die als gevolg van de coronacrisis zonder werk zitten.

Op de veiling van 9 september zullen onder meer een ukelele van Eilish, een akoestische gitaar van Swift en een Gucci-trainingspak van John worden geveild. Ook de kaftan die Streisand in de film Meet the Fockers droeg, gaat onder de hamer.

Daarnaast worden het leren jasje dat John Stamos in de serie Full House droeg, een Prada-handtas van Nicole Kidman en een jasje van Cher op de veiling aangeboden. Dat geldt ook voor meerdere gesigneerde gitaren, die de handtekeningen van onder anderen Willie Nelson, Robert Plant en Keith Urban bevatten.

De gehele opbrengst van de veilig gaat naar het fonds MusiCares. Het fonds voor muzikanten in financiële nood is in maart opgericht

Bekende artiesten als Troye Sivan, Alicia Keys en Blake Shelton hebben het fonds van donaties voorzien. Ook bekende muziekdiensten als Spotify, TIDAL en Amazon Music hebben geld gedoneerd om getroffen muzikanten te helpen.