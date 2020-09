De concertreeks Meesterpianisten houdt na 33 jaar op te bestaan. De coronacrisis dwingt het Riaskoff Concert Management te stoppen met de serie in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam, zo maakt het managementbureau donderdag bekend.

"Wij buigen het hoofd. Een maximum van 350 bezoekers, in een Grote Zaal die er onder normale omstandigheden op berekend is zo'n 2.000 te verwelkomen, dat werpt een probleem op waar voor ons niet tegenop valt te boksen", schrijft impresario Marco Riaskoff in een persverklaring.

"Wat een half jaar geleden nog onvoorstelbaar leek, een pandemie die onze drukbezochte presentaties van pianisten uit de wereldtop simpelweg van de kaart zou vegen, is inmiddels een feit gebleken."

Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis dat een concertreeks van dit kaliber in de klassieke muziek stopt. In het afgelopen half jaar heeft Riaskoff zes recitals moeten afzeggen waarvoor hoge kosten waren gemaakt. In het komende seizoen stonden dertien concerten gepland, plus vier inhaalconcerten.

Concertreeks al voor de coronacrisis in zwaar weer

Riaskoff huurde met Meesterpianisten de Grote Zaal in het Concertgebouw. De concertreeks was onafhankelijk en ontving geen subsidie van de overheid. In het verleden traden onder anderen de wereldberoemde pianisten Alfred Brendel, Martha Argerich, Maurizio Pollini en Lang Lang op.

In een interview met de Volkskrant zegt de 73-jarige Riaskoff dat Meesterpianisten al voor de coronacrisis financieel in zwaar weer was beland. Bij elk concert moesten zestienhonderd mensen aanwezig zijn om de kosten te dekken. "In mijn gloriejaren had ik tien sponsors. De laatste drie jaar had ik er maar één." Riaskoff had twee mensen in dienst.

Het Koninklijk Concertgebouw was vanwege het verlies door de coronacrisis al gedwongen om te reorganiseren. Ondanks overheidssteun kijkt de Amsterdamse muziekzaal dit jaar aan tegen een verlies van 3,5 miljoen euro. Het Concertgebouw is sinds 1 juli weer open, maar verliezen dreigen verder op te lopen zolang de coronamaatregelen van kracht blijven.