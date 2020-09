Rapper 6ix9ine, ook bekend als Tekashi 6ix9ine, brengt op 4 september zijn tweede studioalbum uit, kondigt hij aan op Instagram. Tattle Tales is de opvolger van Dummy Boy uit 2018.

Naast een studioalbum bracht 6ix9ine in 2018 ook de mixtape Day69 uit. De rapper bracht verder een aantal singles uit, waaronder de nummer 1-hit Trollz met Nicki Minaj, die naar verluidt samen met GOOBA op Tattle Tales zal verschijnen.

Binnen een dag na de release was GOOBA trending op YouTube, met een elfde plek en ruim 24 miljoen views via de videodienst.

GOOBA was in mei de eerste single die 6ix9ine uitbracht nadat hij in april zijn gevangenisstraf voor thuisdetentie mocht verruilen vanwege de coronacrisis. De rapper, geboren als Daniel Hernandez, kreeg in ruil voor zijn getuigenis tegen de Nine Trey Gangsta Bloods-bende 24 maanden in plaats van mogelijk 47 jaar gevangenisstraf opgelegd wegens betrokkenheid bij een criminele organisatie.