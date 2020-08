Mark David Chapman, de moordenaar van John Lennon, komt niet vervroegd vrij. Hij diende voor de elfde keer een verzoek tot voorwaardelijke vrijlating in, maar dat wordt niet gehonoreerd, meldt TMZ woensdag.

De reden voor de afwijzing is niet bekendgemaakt. De vorige keren dat Chapman een verzoek had ingediend, kreeg hij te horen dat de moord nog altijd een grote impact heeft en de rechtbank hem daarom niet wil vrijlaten.

De beslissing zorgt ervoor dat de 65-jarige Chapman nog minstens twee jaar achter slot en grendel blijft. Pas in 2022 mag hij opnieuw een verzoek indienen. Dat doet hij sinds 2000 iedere twee jaar, maar vooralsnog zonder succes.

In 1980 schoot Chapman de Beatles-zanger dood voor zijn appartement in New York. Hij kreeg daarvoor een gevangenisstraf van twintig jaar tot levenslang. Daardoor mag hij sinds 2000 om vervroegde vrijlating vragen.