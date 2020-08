Akon had zo'n vijftien jaar geleden de kans om de destijds zestienjarige Drake in te lijven met zijn platenlabel, maar de producer en zanger weigerde dit. Hij vond het geluid van Drake te veel lijken op de stem van Eminem, vertelt Akon in gesprek met VladTV.

Akon kwam via rapper Kardinal Offishall in aanraking met Drake. "Het was vlak voordat zijn liedje Best I Ever Had een grote hit werd", herinnert de Lonely-zanger zich.

De platenbaas besloot echter niet om Drake een contract bij zijn KonLive-label te laten tekenen. "Geloof het of niet, maar Drake klonk behoorlijk als Eminem. In elk geval klonk hij zo op de demo van Best I Ever Had die hij instuurde."

De uiteindelijke versie van Drakes single liet een totaal ander geluid horen, zegt Akon. Drake tekende uiteindelijk bij Young Money, het label van rapper Lil Wayne dat deel uitmaakt van Republic Records.

Inmiddels kan Akon het talent van Drake wel enorm waarderen. "Van alle artiesten die er zijn, is Drake zijn geld het meest waard", meent de artiest. "Hij is geniaal en heeft revolutionaire dingen bereikt."

Akon legde met zijn label wel enkele andere grote artiesten vast, onder wie Lady Gaga en Kat DeLuna.