Nadat oud-Girls Aloud-zangeres Sarah Harding eerder dit jaar gediagnosticeerd werd met borstkanker, kreeg ze vorige week te horen dat er uitzaaiingen zijn gevonden in andere delen van haar lichaam. Dat meldt de 38-jarige zangeres woensdag op Twitter.

Harding schrijft op Twitter dat ze lang niets van zich heeft laten horen en dat nu het juiste moment is om het nieuws te delen. Ze verontschuldigt zich dat ze het via sociale media moet doen. "Vorige week verscheen er een bericht dat ik in het ziekenhuis was, dus ik wil jullie laten weten wat er aan de hand is en kan het niet op een betere manier doen."

"Er is geen makkelijke manier om dit te zeggen en het voelt nog niet echt nu ik het schrijf, maar ik werd eerder dit jaar gediagnosticeerd met borstkanker en kreeg vorige week te horen dat het is uitgezaaid naar andere delen van mijn lichaam."

De zangeres zegt zo hard mogelijk te vechten en op wekelijkse basis chemotherapie te ondergaan. Ze is dankbaar voor de steun van haar moeder, familie en vrienden en bedankt de doktoren en verpleegkundigen die haar verzorgen.

"Ik doe mijn best om positief te blijven en zal jullie op de hoogte houden van hoe het met me gaat", besluit ze haar bericht.

Harding was onderdeel van de Britse girlband Girls Aloud samen met Cheryl Cole, Nadine Coyle, Kimberley Walsh en Nicola Roberts. De groep scoorde tussen 2002 en 2012 meer dan twintig toptienhits in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland werden de singles Sound Of The Underground en Jump ook hits.