Armin van Buuren is vanaf september niet meer op Radio 538 te horen. De dj maakt de overstap naar Qmusic, waar hij naast zijn show A State of Trance ook een eigen radioprogramma krijgt, meldt de zender.

Het programma dat Van Buuren gaat presenteren heet World Wide Club 20 en is een hitlijst met de twintig grootste clubhits van het moment.

"Het is altijd een droom geweest om een radioprogramma te kunnen maken waardoor ik het publiek kennis kan laten maken met de beste clubhits van het moment", zegt de dj hierover. Het programma wordt vanaf 5 september elke zaterdag tussen 22.00 uur en 0.00 uur uitgezonden.

"Toen ik vorig jaar in the Qube stond en daarna bij de Top 40 Awards was, wist ik: dit is een leuke club!", aldus Van Buuren over zijn toekomstige collega's.

Ook A State of Trance zal vanaf september op Qmusic te horen zijn. Van Buuren begon in 2001 al met het programma, toen het nog op SLAM! werd uitgezonden. Sinds 2011 was de radioshow, die naar schatting wereldwijd 37 miljoen mensen bereikt, op Radio 538 te horen.