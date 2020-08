Edwin Evers brengt op 2 oktober zijn eerste soloalbum uit. De zanger en radio-dj vertelde dinsdag in talkshow Jinek dat hij door de coronacrisis tijd had om een hele plaat op te nemen.

"Ik ben de afgelopen maanden bezig geweest met wat mij al tijden leuk leek om te doen, namelijk een eigen album maken met eigen liedjes", aldus Evers.

De muzikant ging aan de slag ging in zijn studio toen hij verplicht thuis moest zitten. "Na een paar weken had ik vijf of zes liedjes. Toen dacht ik: wat ga ik hier mee doen? Toen ben ik het gaan opnemen." Evers vertelde dat hij het proces zoveel mogelijk zelf wilde doen. Zo schreef hij de liedjes alleen en speelde hij verschillende instrumenten in.

"Het is niet alsof mijn leven compleet mislukt zou zijn als het niet was gelukt", zei hij over de wens om een album te maken.

Evers was tot en met 2018 te horen in de ochtendshow op Radio 538. Met zijn eigen Edwin Evers Band scoorde hij enkele hits, waaronder Wil Je Niet Nog 1 Nacht met Glennis Grace, Ik Meen Het en Altijd Kerstmis.