De erven van r&b-zangeres Aaliyah zijn momenteel met streamingplatforms in gesprek om haar oeuvre op de platforms beschikbaar te maken, melden ze dinsdag in een tweet.

"Aan de trouwe fans: het doet ons plezier om aan te kondigen dat de erven en verschillende platenlabels gesprekken voeren over de discografie van Aaliyah en de beschikbaarheid ervan op streamingplatforms in de nabije toekomst", valt in de tweet te lezen.

Momenteel zijn alleen Aaliyahs debuutalbum Age Ain't Nothing But a Number uit 1994 en het in 2002 verschenen verzamelalbum I Care 4 U te streamen. Dat haar albums One in a Million uit 1996 en Aaliyah uit 2001 nog niet op legale wijze online te beluisteren zijn, heeft te maken met het handelen van Aaliyahs oom en voormalige manager Barry Hankerson. Hij heeft de licentie in handen.

Hankerson werkte ook samen met R. Kelly, die momenteel wegens vermeend seksueel wangedrag in rechtszaken verwikkeld is. Aaliyah werkte samen met Kelly aan haar debuutalbum Age Ain't Nothing But a Number, dat ze uitbracht toen ze vijftien jaar oud was. De twee zijn ook kort getrouwd geweest. Naar verluidt gebruikte ze een vervalst identificatiebewijs om met de zanger te kunnen trouwen.

Aaliyah kwam op 25 augustus 2001 op 22-jarige leeftijd om het leven bij een vliegtuigongeluk.