Ziggy Marley kwam eerder dit jaar net als de rest van de wereld voornamelijk thuis te zitten met zijn familie. De zanger besloot een album voor kinderen en families te maken, waarop zijn eigen kinderen ook te horen zijn. In gesprek met NU.nl vertelt hij een betere vader te zijn geworden dankzij de pandemie.

Marley maakte in 2009 al het op kinderen en families gerichte album Family Time en besloot gedurende de lockdown als gevolg van de uitbraak van het coronavirus een vervolg te maken, dat hij More Family Time noemt.

Sinds 2009 is het gezin van Marley nog wat uitgebreid. De 51-jarige muzikant was destijds een vader van vijf, maar kreeg er in 2011 en 2016 nog twee zoons bij. Hij woont samen met zijn vrouw Orly Agai, van wie hij zijn jongste vier kinderen (in de leeftijd van vijftien tot vier jaar oud) kreeg. Op de energie van zijn jongste zoon Isaiah heeft Marley het album gebaseerd.

"Het opnemen van het album ging er nu heel anders aan toe, omdat alles vanuit huis moest en iedereen ook thuis was. Mijn kinderen waren er dit keer veel meer bij betrokken, omdat we meer tijd als een familie samen doorbrachten", legt de zoon van reggaelegende Bob Marley uit.

“De twee jongsten deden graag mee en waren heel enthousiast toen ze de liedjes hoorden, maar de twee oudsten zijn tieners nu; die doen liever andere dingen dan met hun vader meezingen.”

'Ik heb mijn kinderen beter leren kennen'

"Het deed me realiseren dat ik meer tijd met mijn kinderen wil doorbrengen. Als kinderen naar school gaan zijn ze eigenlijk maar weinig met hun ouders. Ik heb echt het gevoel dat ik ze in deze periode beter heb leren kennen. Ik ben er een betere vader door geworden en mijn kinderen zijn betere mensen geworden doordat mijn vrouw en ik ze meer mee hebben kunnen geven."

Of hij deze periode gaat missen als zijn kinderen weer de hele dag van huis zijn, weet hij nog niet. "Van mij mogen ze nu op zich wel weer naar school", lacht hij. "Maar ik weet wel dat ik er meer voor ze wil zijn als ze van school komen en meer als familie wil doen na schooltijd."

Marley durft nog niet te zeggen of er in de toekomst meer samenwerkingen met zijn kinderen aankomen. "De twee jongsten deden graag mee en waren heel enthousiast toen ze de liedjes hoorden, maar de twee oudsten zijn tieners nu; die doen liever andere dingen dan met hun vader meezingen. Ik wil ze in ieder geval niet forceren om ook de muziek in te gaan. Zo denk ik daar helemaal niet over na."

'Kinderen hebben afleiding nodig van de stress'

Marley hoopt met het album wat afleiding en vertier te brengen voor kinderen en hun families. "Ook kinderen ervaren in deze tijd veel stress. Ze kunnen wel wat afleiding gebruiken. Ik hoop dat ik iets lichts kan brengen tussen al de zware onderwerpen waar we mee te maken hebben."

Ook voor Marley zelf is het opnemen van muziek gericht aan kinderen een ontspannende bezigheid. "Het is een zorgeloze ervaring en zo klinkt de muziek dan ook automatisch. Ik kan veel losser zijn, omdat je niets hoeft te overdenken. Voor mijn andere albums denk ik over alles veel meer na, nu doe ik het gewoon."

Marley werkte voor het album niet alleen samen met zijn eigen familie, maar nam ook nummers op met onder anderen Alanis Morissette en Sheryl Crow. "We wilden de familie als het ware uitbreiden en via fans van de artiesten die meewerken kunnen we ook een groter publiek bereiken."

Het samenwerken op afstand viel echter niet altijd mee. "Het was lastig om alles bij elkaar te brengen als iedereen op afstand zijn of haar stukken opneemt. Ben Harper had het nummer Play With Sky bijvoorbeeld anders opgenomen dan ik in gedachten had, dus dan moet ik het weer herinterpreteren. Daar krijg je uiteindelijk wel een unieke combinatie van."