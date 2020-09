Ruben Annink zat enkele maanden geleden in een hectische periode. De singer-songwriter kreeg veel aandacht dankzij zijn deelname aan Beste Zangers, trad door het hele land op en stond op het punt zijn debuutalbum uit te brengen. Het coronavirus zorgde ervoor dat alle plannen op de lange baan werden geschoven. In gesprek met NU.nl vertelt hij bang te zijn vergeten te worden.

Annink had zijn debuutalbum al af toen het coronavirus de entertainmentindustrie platlegde. "Er lag een heel releaseplan klaar dat helemaal in het water is gevallen, omdat alle optredens niet meer door konden gaan", zegt de artiest.

"Een album uitbrengen is al een heel onzeker ding, laat staan in deze tijd. Er zijn nu te veel onzekerheden om mijn kindje de wereld in te slingeren, maar soms heb ik een opwelling waarin ik roep: 'Fuck it, we gooien het er morgen uit.' Dan word ik weer gerustgesteld door mensen die er verstand van hebben."

“Ik vind het doodeng om weer met alleen een gitaar te staan, zonder mijn band achter me die mijn foutjes herstelt.”

De release van het album wordt nu wellicht naar januari doorgeschoven en hoewel de zanger dit begrijpt, blijft hij het lastig vinden. "Geduld is een schone zaak, maar ik ben wel bang om vergeten te worden in de tussentijd. Er komt ook een nieuw seizoen Beste Zangers aan, dus dan ben ik niet meer van de meest recente lichting."

"De houdbaarheidsdatum van zo'n plaat voor jezelf, hoe mooi je het ook vindt, is ook niet oneindig. Ik heb wel een aantal liedjes liggen die in mijn ogen echt evergreens zijn en die wil ik gewoon graag uitbrengen. Ik wil gewoon stappen maken en relevant blijven."

'De eerste maand heb ik mijn gitaar niet aangeraakt'

Hoewel de zanger nu niet kan wachten zijn carrière weer in volle vaart te hervatten, gebruikte hij de eerste lockdownperiode vooral om bij te komen. Hij omschrijft het als een "broodnodige vakantie". "Als je noodgedwongen pauze hebt, kom je erachter dat je jezelf die tijd normaal nooit gunt."

"De eerste maand heb ik mijn gitaar helemaal niet aangeraakt. Ik zat opgesloten met mijn familie en zij hebben ook geen zin om de hele dag naar mijn gejank te luisteren", lacht hij. In plaats daarvan ging hij fanatiek aan de slag met spelletjes op zijn telefoon. "Toen ik ineens in de top twintig van Nederland stond, ben ik maar even gaan minderen."

Inmiddels is hij weer aan nieuwe muziek aan het schrijven, maar dat heeft wel tijd gekost. "Ik trok het niet van mezelf om te schrijven over binnen zitten en je opgesloten voelen. Daar werd ik misselijk van. Nu begint dat allemaal weer een beetje te lopen, met wat drama van mensen om me heen. Er zijn mensen gescheiden en dat is natuurlijk topkwaliteit inspiratie."

'Het applaus bij optredens klinkt nu als een vergadering'

Annink is onlangs weer begonnen met optreden. Zo doet hij een tour in zalen gevuld met dertig man. "Ik vind het doodeng om weer met alleen een gitaar te staan, zonder mijn band achter me die mijn foutjes herstelt. Van tevoren heb je ook veel afleiding met de band om je heen en dat valt nu weg."

De singer-songwriter zegt zijn bandleden niet te kunnen betalen, omdat de optredens voor een klein publiek te weinig opbrengen. Gelukkig hebben zijn muzikanten hem toegezegd in september in het Patronaat in Haarlem wel mee te spelen. "Ze zouden echt niet gratis moeten willen optreden, want ze verdienen al niets nu, maar het is bijzonder dat ze dat voor me willen doen."

Ook een publiek dat uit enkele tientallen mensen bestaat is weer wennen. "Het publiek gaat normaal gesproken wild als je opkomt, maar nu mogen ze ook niet meezingen en het applaus klinkt dan echt als een vergadering. Tegelijkertijd is het uniek, hopelijk maken we dit maar één keer mee."