Verschillende organisaties hebben dinsdagochtend een zogenoemde artikel 12-procedure gestart om alsnog vervolging af te dwingen van Radio 10-dj Lex Gaarthuis vanwege zijn coronalied Voorkomen is beter dan Chinezen. Dat laten ze in een persbericht weten.

Met de procedure willen de organisaties Asian Raisins, Pan Asian Collective, OUT&ABROAD, de antidiscriminatievoorzieningen Discriminatie.nl, RADAR en Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam proberen hun zaak rechtstreeks aan een gerechtshof voor te leggen.

Afgelopen juni werd bekendgemaakt dat Gaarthuis niet wordt vervolgd. Het OM is van oordeel dat het lied niet strafbaar is, omdat het past binnen de artistieke vrijheid. Ook zou het lied niet onnodig beledigend zijn en moet de sketch "satirisch worden opgevat".

"Het OM oordeelt dat de uitspraken niet onnodig grievend zijn, maar wij willen dat mensen begrijpen dat zo'n grapje juist heel veel pijn kan doen en echte consequenties kan hebben", zegt Hui-Hui Pan van Pan Asian Collective tegen NU.nl.

Gaarthuis bood zijn excuses aan

Voorkomen is beter dan Chinezen gaat over het coronavirus. In het nummer, dat in de radio-uitzending werd gezongen door het typetje Rotterdamse Toon, een sketch van Gaarthuis, is onder meer te horen dat de uitbraak van het coronavirus de schuld is van "die stink-Chinezen". Ook klonk de zinsnede "Vreet geen Chinees, dan heb je niks te vrezen".

Gaarthuis bood op 11 februari, vijf dagen na het uitzenden van het lied, al zijn uitgebreide excuses aan in zijn radioshow. Hij noemde de sketch achteraf "volledig misplaatst". Hij ging later ook nog in gesprek met een delegatie van de Chinese gemeenschap, waar hij naar eigen zeggen veel van geleerd had.