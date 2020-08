De clubtour van Suzan & Freek in september en oktober gaat niet door. De concertreeks van het populaire duo door Nederland is geschrapt vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, zo maken de zangers maandag bekend.

Bij de tien concerten is het handhaven van de 1,5 meter-afstandsregel niet mogelijk omdat ze allemaal uitverkocht zijn. De concertreeks stond aanvankelijk al in april gepland, maar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis.

"En omdat we niet weten wanneer we wél weer voor zulke grote hoeveelheden mensen mogen spelen en we jullie niet in onzekerheid willen laten zitten door de tour nog één of meerdere keren te moeten verzetten, hebben we besloten de tour te annuleren", aldus Suzan & Freek in een verklaring op sociale media.

De twee concerten van Suzan & Freek in november in het Belgische Antwerpen gaan voorlopig nog wel door.

Suzan Stortelder en Freek Rikkerink vormen niet alleen een zangduo, maar hebben samen ook een relatie. De Achterhoekers brachten onlangs met Snelle het nummer De overkant uit. Ze zijn bekend door de singles Blauwe dag en Als het avond is.