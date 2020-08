K-popband BTS heeft een record gebroken op YouTube. De videoclip van hun nieuwe single Dynamite werd binnen 24 uur meer dan 98 miljoen keer bekeken.

BTS bracht eerder altijd nummers uit die deels in het Koreaans en deels in het Engels werden gezongen. Dit is de eerste volledig Engelstalige single van de boyband.

De K-popband breekt hiermee het record van een andere K-popgroep, genaamd Blackpink. De videoclip van hun laatste single How You Like That werd binnen een dag meer dan 80 miljoen keer bekeken.

K-pop, het muziekgenre uit Zuid-Korea is de laatste jaren steeds populairder geworden in Europa en de Verenigde Staten. De artiesten en bands werken steeds meer samen met andere artiesten. Zo bracht BTS eerder een nummer uit met zangeres Halsey en werkte Blackpink samen met onder anderen Lady Gaga en Dua Lipa.