Jack Sherman, oud-gitarist van de Red Hot Chili Peppers, is op 64-jarige leeftijd overleden.

Waaraan Sherman precies is overleden, is niet bekendgemaakt.

De muzikant maakte kort deel uit van de Red Hot Chili Peppers. Hij werkte onder meer mee aan het debuutalbum en was erbij toen de band voor het eerst op tournee ging.

"Hij was een unieke kerel en we bedanken hem voor het goede, het slechte en alles daartussenin", reageerden de Red Hot Chili Peppers zaterdag via Twitter op het overlijden van Sherman.