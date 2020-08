Frank Boeijen start in oktober met een clubtour, samen met zijn vaste gitarist Ger Hoeijmakers. De zanger laat via zijn website weten dat het om een reeks intieme optredens gaat.

Boeijen begint zijn tour op 9 oktober in de Maastrichtse Muziekgieterij en is kort daarna te zien in 013 in Tilburg, waar nu Guus Meeuwis nog bezig is aan zijn eigen concertreeks.

In november komt Boeijen naar onder meer het Haarlemse Patronaat en Hedon in Zwolle. De zanger sluit zijn clubtour af in het Nijmeegse Concertgebouw De Vereeniging.

De kaartverkoop voor de optredens begint op dinsdag 27 augustus en verloopt via de websites van de betreffende podia. Vanaf begin 2021 staat er een theatertour van Boeijen gepland, die tot en met eind mei moet duren.