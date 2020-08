Eefje de Visser bracht in januari haar album Bitterzoet uit, zou op tournee gaan en grote festivals aandoen. Toen kwam corona en moest ze haar plannen wijzigen. Wel speelt ze dit weekend op het alternatieve Lowlands. "Dit lijkt een goede setting voor een intiem optreden, maar soms is dat niet wat je wilt laten horen. Ik wil geen inhoudelijke concessies doen."

Je optreden op het alternatieve Lowlands is voor slechts een paar man publiek. Hoe gaat het eruit zien?

"Het is de vraag of het mooi weer is, dat gaat alles doen denk ik. Als het een slechte dag is en we staan daar zonder tent en zonder lichtshow, dan ben ik benieuwd of we nog een goede vibe kunnen neerzetten. Maar dat ligt natuurlijk ook deels aan ons. Het is heel iets anders dan spelen voor publiek. We gaan er gewoon een hele toffe muzikale show van maken, maar dan zonder groot publiek."

Dat klinkt als een goede setting voor een intieme show.

"Ja, dat kan inderdaad. Maar we hebben vóór corona hard gewerkt aan een vette liveshow die het juist op festivals goed zou doen. Eentje die dansbaar en energiek is. Eigenlijk wil ik dat graag laten zien, snap je? Je bent misschien eerder geneigd om bij dit soort omstandigheden alles terug te brengen naar iets intiems, maar soms is dat niet per se wat je muzikaal wilt laten horen. Ik wil liever geen inhoudelijke concessies doen."

“De culturele sector heeft geen oogstseizoen dit jaar, terwijl er zoveel mensen zijn die ervan afhankelijk zijn.” Eefje de Visser

In januari kwam je album Bitterzoet uit. Je had een tournee op het programma en optredens op grote festivals. En toen kwam corona. Hoe ervoer jij dat?

"In het begin was het schrikken, maar waren we ook nog best optimistisch. We hebben alle optredens verplaatst vaan maart/april naar juli en ik dacht dat we daarmee heel safe zaten, omdat veel artiesten hun shows maar een maand verplaatst hadden. Toen leek het nog gewoon op extra tijd om voor te bereiden en dacht ik wel dat het nog goed zou komen."

"Het werd pas echt lastig toen het hele festivalseizoen wegviel. Zowel voor de weg die je aflegt als artiest - als je live speelt op festivals is dat het moment waarop je een nieuw publiek kan bereiken - maar ook op financieel gebied. Je investeert jaren in het maken van een plaat en het in elkaar zetten van een liveshow. Dan is het natuurlijk heel vervelend om nu niet kunnen spelen. Dat we in die zin geen oogstseizoen hebben dit jaar, in de hele sector. Er zijn in de hele sector zoveel mensen van wie het inkomen afhankelijk is van liveshows. Van podiumopbouw tot tentverhuur en lichtverhuur. Dat is heel lastig voor iedereen."

“Als ik iets wil maken heb ik isolement nodig, maar het is niet gezond om daar in te blijven hangen” Eefje de Visser

In een interview met Trouw vertelde je dat je bang was dat je nieuwe plaat misschien niet 'houdbaar' zou blijven door de coronacrisis. Maar in datzelfde interview zei je dat Bitterzoet gaat over het spanningsveld tussen intimiteit en afstand. Dat past juist best goed bij deze tijd.

"Ja, ik merk ook dat veel nummers op mijn nieuwe plaat op de een of andere manier wel een link hebben met deze tijd. Een van de thema's op de plaat is inderdaad het isolement dat mensen soms opzoeken versus de behoefte aan een groepsgevoel. Dat vind ik heel interessant. Ik merk ook dat ik mijn werk als schrijver en muzikant alleen goed kan doen als ik alleen ben."

"Als ik iets wil maken heb ik daar isolement voor nodig, maar het is niet gezond om daar teveel in te blijven hangen. Daar word je ook niet gelukkig van. Wij mensen hebben elkaar heel erg nodig. We zijn echt groepsdieren en ik denk dat er veel mensen zijn in deze samenleving die daar zoekende in zijn. Ik zie dat veel om mij heen, vandaar dat dat ook in mijn muziek terechtkomt."

“Ik ga niet bewust iets schrijven over corona, maar de behoefte aan samenzijn is terug te horen in mijn nieuwe muziek.” Eefje de Visser

Wat heb je zoal gedaan tijdens de coronacrisis?

"Van alles. We hebben bijvoorbeeld een concertfilm uitgebracht van de show die ik in clubs zou spelen en ik heb gewerkt aan nieuwe muziek en wat plannen voor de toekomst. Daar kan ik nog niet teveel over zeggen, maar ik zit niet stil."

Is die muziek ook geïnspireerd op deze tijd?

"Ik denk het wel, op een bepaalde manier. Ik ga niet bewust iets maken omdat er nu corona is, ik ga daar niet letterlijk over schrijven. Maar wat ik wel merk is dat ik weer een verlangen heb naar grote menigten. Wat ik heel bijzonder vind aan liveshows is dat je met honderden, soms duizenden mensen samen iets beleeft. Dat heeft iets magisch, juist omdat je dan dicht bij elkaar staat en elkaar aansteekt. Die behoefte is terug te horen in mijn nieuwe muziek."

Het optreden van Eefje de Visser op Lowlands is zaterdag tussen 20.35 en 21.20 te zien op de website van Lowlands.