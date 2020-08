Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Suzan & Freek met Snelle - De Overkant

Zangduo Suzan & Freek hebben de handen ineengeslagen met rapper en zanger Snelle voor hun nieuwe single De Overkant. Alle drie de artiesten zijn afkomstig uit de Achterhoek en besloten samen een ode te brengen aan het gebied in het oosten van het land. Suzan & Freek die eind vorig jaar hun debuutalbum uitbrachten, scoorden eerder dit jaar ook al een hit met Weg Van Jou. Snelle scoorde dit jaar al twee nummer 1-hits: Smoorverliefd en 17 Miljoen Mensen met Davina Michelle.

Beluister het nummer hier

Davina Michelle - Purpose

Hoewel Davina Michelle haar grootste hits tot nu toe heeft gescoord met Nederlandstalige covers en samenwerkingen, houdt ze het op haar debuutalbum My Own World bij Engelstalige popnummers. Eerder verschenen al singles als Skyward, Better Now en Beat Me en nu is het hele uit elf liedjes bestaande album uit. Met Sebastiaan Brouwer schreef ze het nieuwe lied Purpose, dat doet denken aan de stijl van Australische zangeres Sia.

Beluister het nummer hier

Pharrell Williams & JAY-Z - Entrepeneur

Pharrell Williams krijgt op zijn nieuwe single Entrepeneur hulp van niemand minder dan JAY-Z. Op de plaat rappen ze over hoe het is om als zwarte man te leven en een eigen zaak te beginnen in de Verenigde Staten. In een interview met Time vertelde Williams eerder dat zwarte mensen te maken krijgen met "systemische nadelen en doelbewuste blokkades". Hij hoopt met het nummer duidelijk te maken dat er meer geld en kansen zijn voor iedereen als we elkaar beter behandelen.

Beluister het nummer hier

Clean Bandit, Mabel & 24kGoldn - Tick Tock

Clean Bandit heeft door de jaren heen al met veel grote popsterren samengewerkt. Zo nam de Britse band, die elektronische muziek met klassieke elementen combineert, al nummers op met Sean Paul, Anne-Marie, Zara Larsson, Demi Lovato en Jess Glynne. Deze keer is het de beurt aan rapper 24kGoldn en zangeres Mabel, die in Nederland hits scoorde met Don't Call Me Up en God Is A Dancer met Tiësto. De single Tick Tock klinkt precies zoals je zou verwachten van Clean Bandit.

Beluister het nummer hier

London Grammar - Baby It's You

Fans van London Grammar hebben er drie jaar op moeten wachten, maar de band is terug. De driekoppige formatie met Hannah Reid als zangeres bracht in 2017 de tweede plaat Truth Is A Beautiful Thing uit en sindsdien verscheen enkel nog Let You Know, een samenwerking met de Australische producer Flume. Eerder deze week kondigde London Grammar een comeback aan en inmiddels is de single Baby It's You verschenen, waarop de band zich een meer elektronisch geluid aanmeet.

Beluister het nummer hier

Mariah Carey & Ms. Lauryn Hill - Save The Day

Mariah Carey verraste haar fans eerder deze week met de aankondiging van een nieuw verzamelalbum dat in oktober verschijnt. De plaat heet Rarities en zal onder meer niet eerder uitgebrachte demo's en B-kanten bevatten. De eerste single van de plaat heet Save The Day en bevat ook de vocalen van Ms. Lauryn Hill. Op het R&B-nummer is een sample te horen van de versie van Killing Me Softly van The Fugees, waar Hill deel van uitmaakte.

Beluister het nummer hier