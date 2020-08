ID&T krijgt een voorschot van 1,3 miljoen euro van verzekeraars vanwege geleden schade door de coronacrisis. Dat blijkt uit de uitspraak van een kort geding dat de evenementenorganisator had aangespannen.

ID&T, onder meer bekend van dancefeesten als Mysteryland en Sensation, liet de verzekering via vier bedrijven lopen. Er bleek echter onenigheid te zijn over de dekking tegen een pandemie. Verzekeraars pasten begin 2020 hun polissen aan toen bleek dat het coronavirus om zich heen greep, en stelden dat een overeenkomst met ID&T op dat moment nog niet van kracht was. Maar volgens de rechter was dit wel het geval.

De dancegigant heeft sinds april uiteenlopende grote feesten moeten annuleren. De totale schade tot september zou daardoor op ruim 11,5 miljoen euro uitkomen, zo bleek uit een raming van taxatiebedrijf Troostwijk. De rechter vindt de bijbehorende rapportage echter tekortschieten en houdt de geschatte vergoeding daarom voor nu op 2 miljoen euro.

Verzekeraars Nationale Nederlanden, Reaal, Amlin en Chubb moeten daar als voorschot nu 1,3 miljoen euro van betalen, mits ID&T voor een bankgarantie zorgt. De verzekeraars worden verder geacht hun eigen schade-expert in te schakelen, die in samenspraak met Troostwijk tot een definitief bedrag moet komen.

Dankzij populaire dancefeesten in binnen- en buitenland had ID&T in 2019 een omzet van 108 miljoen euro. Dochterbedrijven van de organisator hebben inmiddels voor meer dan 1 miljoen euro aan NOW-noodsteun aangevraagd.