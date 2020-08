Na zeven jaar samen te hebben opgetreden, brengen Queen en Adam Lambert hun eerste livealbum uit. Live Around the World moet op 2 oktober verschijnen, meldt Billboard vrijdag.

Gitarist Brian May zegt dat de timing van een album goed uitkwam, omdat live optredens voorlopig voor iedereen zijn stilgelegd vanwege het coronavirus. In de tracklist staan bekende platen als Don't Stop Me Now, Somebody to Love en Bohemian Rhapsody.

De opnames zijn gemaakt bij optredens die plaatsvonden tussen 2014 en 2020, in onder meer Portugal, Japan en Londen. Het album wordt uitgebracht op cd, vinyl, dvd en blu-ray.

Queen en Lambert moesten hun European Rhapsody Tour eerder dit jaar afzeggen vanwege de uitbraak van COVID-19. De optredens moeten op 23 mei hervat worden in het Italiaanse Bologna. Op 29 en 30 mei staan de artiesten in de Amsterdamse Ziggo Dome.