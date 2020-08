Rotterdam Ahoy ontslaat als gevolg van de coronacrisis 40 procent van het personeel, zo kondigt het bestuur van de evenementenhal donderdag aan. Het gaat om ruim honderd medewerkers.

"Deze pijnlijke ingreep is helaas noodzakelijk om de continuïteit van Rotterdam Ahoy te waarborgen en onze organisatie weer toekomstgericht te krijgen", schrijft CEO Jolanda Jansen in een verklaring. "De evenementenbranche wordt ontzettend hard geraakt door deze crisis en de toekomst is nog uiterst onzeker."

"We hebben te kampen met een enorm verlies met als gevolg bezuinigingsmaatregelen om de organisatie weer financieel gezond te krijgen. Helaas treft dat ook ons personeel; een onvermijdelijke stap in deze situatie."

Rotterdam Ahoy werd op 13 maart op last van de overheid gesloten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Pas een kleine vier maanden later, op 1 juli, opende de evenementenhal de deuren weer. Sindsdien vinden er weer evenementen plaats in Ahoy, maar volgens CEO Jansen is dat niet voldoende om een reorganisatie te voorkomen.

Rotterdam Ahoy is een van de grootste evenementenhallen van Nederland. De locatie ontvangt jaarlijks tijdens ongeveer vijfhonderd evenementen zo'n anderhalf miljoen bezoekers. Dit jaar zou het Eurovisie Songfestival plaatsvinden in Ahoy, maar vanwege de coronacrisis is het grootste muziekevenement van het jaar met een jaar uitgesteld.

Poppodium Paradiso ontsloeg als gevolg van de coronacrisis zestig medewerkers. (Foto: 123RF)

Eerder al ontslagrondes bij Paradiso, Mojo en Ziggo Dome

Rotterdam Ahoy is niet de eerste organisatie in de evenementenbranche die een ontslagronde heeft aangekondigd. Eerder schrapten onder meer poppodium Paradiso (60), concertorganisator Mojo (43) en concertzaal Ziggo Dome (14) al banen om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Bij concertzalen met meer dan honderd personen (exclusief personeel) moeten bezoekers vanaf 1 juli reserveren en meewerken aan een gezondheidscheck. In de zaal moeten ze 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Daardoor wordt in veel zalen maximaal 40 procent van de capaciteit benut.