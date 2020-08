De leden van metalband Metallica hebben besloten elkaar muzikale ideeën toe te sturen. Gitarist Kirk Hammett laat echter aan NRC weten dat een nieuwe plaat nog lang op zich zal laten wachten.

"We hebben onlangs besloten om de muzikale ideeën die we voor Metallica hebben aan elkaar te sturen. We willen graag allemaal weer eens samenkomen met onze ideeën en dan verder werken aan materiaal voor een nieuwe plaat. Het is echt nog pril."

Metallica speelde eerder deze maand voor het eerst in lange tijd weer live. De band deed dit in de radioshow van Howard Stern. In totaal werden drie nummers in een kwartier tijd gespeeld.

De Amerikaanse band annuleerde afgelopen herfst nog een tournee omdat zanger James Hetfield werd opgenomen in een afkickkliniek.

'Er is gewoon niets anders te doen voor me'

Hammett laat aan NRC weten dat hij moeite heeft met het, op dit moment, zeer rustige bestaan van de band: "Ik werk aan nieuwe songs omdat er gewoon niets anders te doen is voor me. Ik denk inderdaad wel eens: heck, ik kan net zo goed een album met mijn instrumentale muziek uitbrengen, zodat iemand ergens weer iets nieuws heeft om naar te luisteren."

Het laatste album van Metallica, Hardwired... to Self-Destruct, verscheen in 2016.