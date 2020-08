Gordon heeft zijn muzikale comeback uitgesteld. De zanger zou deze week meerdere keren optreden in een restaurant op station Amsterdam Centraal, maar vanwege het dringende kabinetsadvies om niet meer dan zes personen te verwelkomen bij feestjes kan dat niet doorgaan, bevestigt het management van Gordon aan NU.nl na berichtgeving van RTL Boulevard.

De zanger en zijn management hopen dat de miniconcertreeks in oktober alsnog door kan gaan.

Het kabinet deed dinsdag op een persconferentie het dringende advies om thuis geen feestjes en borrels meer te organiseren. Als mensen thuis toch gasten ontvangen, mogen dat er maximaal zes zijn. Zij moeten wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Gordon was van plan om vier avonden op te treden tijdens een viergangendiner in Grand Café Restaurant 1e Klas. Het zouden zijn eerste concerten zijn sinds hij in 2016 aankondigde te stoppen met zingen.

De 52-jarige Gordon besloot afgelopen jaar opnieuw de microfoon te pakken. De geboren Amsterdammer, die sinds de aankondiging van zijn afscheid voornamelijk actief was als presentator en programmamaker, realiseerde zich tijdens het afkicken van drank en drugs dat zijn hart toch bij het zingen ligt.