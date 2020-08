Emma Heesters treedt zaterdag 22 augustus op met jong talent tijdens het Kinderprinsengrachtconcert. De zangeres snapt maar al te goed hoe de kinderen met wie ze het podium deelt zich voelen, want ze wist zelf dat ze zangeres wilde worden toen ze als achtjarige voor het eerst op televisie zong.

Heesters deed destijds mee aan het Kinderen voor Kinderen Festival. Ze wist in de provincie Zeeland te winnen en mocht meedoen aan de nationale wedstrijd die op televisie te zien was.

"Ik was er vroeg bij", vertelt Heesters aan NU.nl. "Ik was heel zenuwachtig, omdat ik het heel serieus nam, maar vond het ook vooral heel leuk. Het was voor mij een hele goede ervaring waardoor ik al een beetje aan showbizz kon wennen."

Ze zegt als kind onbevangen aan het avontuur te zijn begonnen, terwijl ze achteraf besefte dat het een belangrijk moment in haar carrière was. "Het heeft mij laten beseffen wat ik echt wilde doen in het leven. Door dat optreden wist ik dat ik zangeres wilde worden."

'Supervet dat jong talent zo'n podium krijgt'

Tijdens het concert aan de Prinsengracht worden Heesters en haar duetpartner Rolf Sanchez begeleid door de elfjarige Christiaan op blokfluit voor een speciale uitvoering van hun hit Pa Olvidarte. "Ik word altijd zo enthousiast van talent om me heen en al helemaal als ze zo jong zijn. Het is supervet dat ze zo'n podium krijgen om te laten zien wat ze kunnen."

Heesters zegt dankbaar te zijn dat ze zelf weer een landelijk podium krijgt, maar realiseert zich ook dat ze de afgelopen maanden geluk heeft gehad. Zo trad ze op met Koningsdag, ging ze regelmatig langs bij radiostations en zong ze in Ahoy bij de special van Davina Michelle.

Heesters, die bij het grote publiek bekend werd door haar deelname aan Beste Zangers vorig jaar, hoefde zich thuis ook niet te vervelen. "Het was heel gek, omdat ik van superdruk naar verplicht rustig ging, maar het was ook wel even lekker dat ik op eigen muziek kon focussen. Ik ging weer even terug naar de basis van thuis filmpjes opnemen en monteren voor YouTube."

'Eigen single uitbrengen spannender dan samenwerking'

In de tussentijd verscheen ook haar eerste solosingle Waar Ga Je Heen?" Dat is qua spanning wel anders dan het uitbrengen van een samenwerking of een cover. Als je bijvoorbeeld samen moet optreden, dan ervaar je de zenuwen vooraf ook samen. Nu moest ik hier alleen doorheen. Zodra ik merkte dat de single goed werd ontvangen, kon ik het loslaten en genieten." Ze hoopt in het najaar een opvolger uit te brengen, wederom in het Nederlands.

Heesters, die ook op sociale media zeer actief is, staat in haar omgeving bekend als iemand die nooit stopt met werken. "Ik ga soms wel teveel door", geeft ze toe. "Maar ik begin daar wel een balans in te vinden. Ik kan het ook heerlijk vinden om bij mijn vriend op de bank te ploffen en mijn telefoon weg te leggen."

Het Kinderprinsengrachtconcert is op zaterdag 22 augustus om 18.20 uur te zien op NPO3.