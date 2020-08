Bij Linda Hakeboom zijn geen uitzaaiingen van kanker gevonden, zo laat de 34-jarige presentatrice en documentairemaakster woensdag weten op Instagram.

Hakeboom, bekend als presentatrice van onder meer Rambam en Linda's Mannen, maakte vrijdag bekend dat bij haar borstkanker is geconstateerd. Uit de uitslag van de testen bleek woensdag dat er geen uitzaaiingen zijn.

"Gezien de omstandigheden heb ik de beste uitslag gekregen die ik kon krijgen. Ik ben al de hele dag aan het nadenken over hoe bizar het is dat je in één week tijd gaat van: niets aan de hand, naar zo ongeveer vieren dat je maar één tumor hebt. Het is echt heel bizar allemaal, maar voor nu is het echt goed nieuws", aldus Hakeboom, die alsnog onder het mes moet en chemotherapie krijgt.

Ondanks de diagnose gaat Hakeboom door met werken. Ze begint donderdag met de opnames van een nieuw programma. Welk programma dat is, maakt ze niet bekend. "Ik wilde dat toch wel laten doorgaan. Want, ja: het leven gaat ook door en ik heb daar gewoon zin in. Het is afleiding, superleuk en een leuk team."