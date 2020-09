Manuel Broekman (33), die enkele jaren niet meer te zien is geweest in acteerprojecten, is het muzikale duo POEN gestart met zijn jeugdvriend Mario van der Velden. De twee hadden door de coronacrisis tijd om samen de studio in te gaan, wat heeft geresulteerd in meerdere liedjes.

Na het onverwachte overlijden van zijn vader nam Broekman, bekend van onder meer Verliefd op Ibiza en Feuten, wat tijd voor zichzelf. "Ik moest even helemaal terug naar mezelf", vertelt hij. "Het was een heftige tijd, maar nu ben ik er weer."

Tijdens de corona-uitbraak werden optredens van Broekmans andere muzikale project Joey x Manuel geannuleerd en besloten de acteur en Van der Velden hun "muzikale hersenspinsels de vrije loop te laten".

"Mario heeft veel muziek geschreven, hard gewerkt in de studio en toen we alle ideeën en zangstukken samen konden brengen lag er gelijk een tof project."

Hun eerste single Pornvibe, een mix van de muzikale stijlen synthpop en disco reggaeton, verschijnt donderdag. Broekman laat weten ook bezig te zijn met nieuwe acteerprojecten.