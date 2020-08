Zangeres Mariah Carey heeft op Twitter een nieuw compilatiealbum aangekondigd. The Rarities verschijnt op 2 oktober.

"Deze is voor jullie, mijn fans", schrijft ze. "Om jullie te bedanken voor jullie pure liefde en steun. Ik ben jullie zo dankbaar."

Het wordt een album vol met eerder opgenomen, maar nooit uitgebracht materiaal, B‑kan­ten en demo's. De single Save the Day, een duet met Lauryn Hill, komt aanstaande vrijdag uit.

De afgelopen tijd keek Carey terug op haar carrière door eigen beelden en oude video's op sociale media te plaatsen. Het is dit jaar dertig jaar geleden dat de zangeres haar eerste album uitbracht.

In juli kondigde ze aan bezig te zijn met haar memoires. The Meaning of Mariah Carey verschijnt op 29 september, enkele dagen voor haar nieuwe album uitkomt.