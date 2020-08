De twee mannen die maandag werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Run-DMC-DJ Jam Master Jay in 2002, zeggen niets met zijn dood te maken hebben gehad.

De 56-jarige Ronald Washington en Karl Jordan Jr werden allebei aangeklaagd. Beiden hebben maandag gezegd onschuldig te zijn. Washington zit al zeventien jaar in de gevangenis vanwege meerdere misdaden en komt in 2022 vrij. Hij is al sinds 2007 in beeld als verdachte bij de dood van Jam Master Jay.

Jam Master Jay, de artiestennaam van Jason Mizell, werd doodgeschoten in zijn opnamestudio in New York. Washington wordt door de aanklagers medeverantwoordelijk gehouden voor Mizells dood, omdat hij zou hebben geprobeerd getuigen te intimideren. Hij zou niet degene zijn geweest die de trekker overhaalde.

"De moord op een muziekicoon, in zijn eigen studio en in zijn eigen buurt, plannen en uitvoeren, is zo brutaal en toont geen enkel respect voor de regels van de wet", aldus de aanklager tijdens de voorgeleiding van de verdachten.

Jam Master Jay was lid van de hiphopgroep Run-DMC, die in de jaren tachtig en negentig hits scoorde met nummers als Walk This Way en It's Like That. Het is nooit duidelijk geworden waarom Jam Master Jay werd vermoord. Onderzoekers vermoeden dat een dispuut over de distributie van cocaïne hieraan ten grondslag lag.