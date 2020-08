Apple Music lanceert verschillende nieuwe radioshows die worden gepresenteerd door onder anderen Snoop Dogg, Backstreet Boys en Shania Twain. Dat heeft de muziekdienst dinsdag bekendgemaakt in een persbericht.

Het nieuws komt als onderdeel van de plannen van het streamingplatform om uit te breiden. Daarbij wordt de zender Beats 1 - gelanceerd in 2015 - vervangen door drie afzonderlijke kanalen: Apple Music 1, Apple Music Hits en Apple Music Country.

Apple Music Hits zullen shows te horen zijn die worden gepresenteerd door Snoop Dogg, Twain, Alanis Morissette, Backstreet Boys, Meghan Trainor, Ciara, Mark Hoppus van Blink-182 en Huey Lewis.

Oliver Schusser, vice-president van Apple Music, Beats en International Content, zegt dat de nieuwe Apple Music-stations "een ongeëvenaard wereldwijd platform zullen bieden voor artiesten uit alle genres om over muziek te praten, muziek te maken en te delen met hun fans." Hij noemt het "pas het begin".

Hij voegde eraan toe: "We zullen blijven investeren in live radio en kansen creëren voor luisteraars over de hele wereld om verbinding te maken met de muziek waar ze van houden."

Verdere details over specifieke shows zijn nog niet bekendgemaakt.