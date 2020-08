Ariana Grande en Lady Gaga zullen samen optreden tijdens de MTV Video Music Awards (VMA's). Afgelopen week werd al bekend dat Lady Gaga tijdens de show voor het eerst muziek van haar nieuwe album Chromatica live ten gehore zal brengen. Variety meldt dinsdag dat Grande ook zal optreden.

Het is de eerste keer in twee jaar dat Grande op de VMA's zingt. De laatste keer dat Lady Gaga optrad tijdens de show was in 2013. Het duo zal hun gezamenlijke hit Rain on Me zingen. Daarnaast zingt Lady Gaga nummers van haar nieuwe album.

Grande en Lady Gaga zijn dit jaar beiden negen keer genomineerd - meer dan wie dan ook. De zangeressen maken individueel kans op prijzen, maar kunnen ook bekroond worden voor hun duet. Rain on Me is genomineerd in onder meer de categorieën Beste videoclip en Beste liedje.

Ook onder meer The Weeknd, K-popgroep BTS, rapper Doja en J Balvin zullen een optreden verzorgen.

De MTV Video Music Awards worden op zondag 30 augustus uitgereikt. Fans kunnen tot die tijd stemmen op hun favoriete artiesten, clips en liedjes.