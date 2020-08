Bij Rob Bolland werd drie jaar geleden kanker geconstateerd. Onlangs kreeg de componist in het ziekenhuis te horen dat hij niet meer te genezen is, vertelt hij dinsdag aan De Telegraaf.

"Eerst zag het er volgens de dokter niet zo ernstig uit, maar later bleek het toch flink mis. Ik had een tumor in mijn mond. Die is toen weggehaald rond de kin. Ik heb 35 bestralingen gehad en 3 chemo's, maar zoals nu blijkt zonder het gewenste resultaat", vertelt Bolland.

Hij vervolgt: "De ziekte is terug, aan de andere kant en inmiddels ook uitgezaaid naar mijn hersenen. Dat is wat ik te horen heb gekregen: dat het er heel ernstig uitziet en dat ik niet te genezen ben. Dat bericht moet ik even laten bezinken."

De componist hield het nieuws over zijn diagnose lange tijd stil, maar wil het nu toch delen, laat hij De Telegraaf weten. "In een later stadium, niet al te veel later, wil ik graag nog een keer vertellen hoe dit is gegaan, hoe mijn leven is gegaan. Maar op dit moment ben ik niet in staat om dat te doen. Ja, het is een enorme tegenvaller. Ik heb een tijd gedacht dat het weg was, maar nu is het terug en meteen zo dat er niets meer tegen te doen is…"

Bolland is onder meer bekend van de nummers die hij samen met zijn broer Ferdi componeerde onder de naam Bolland & Bolland. Tot hun nummers behoren Rock me Amadeus en Jeanny van Falco en het door Status Quo bekend gemaakte In The Army Now. Ook schreven zij de musical over Falco en de voorstelling 3 Musketiers.

De componist heeft al jaren onenigheid met zijn oude uitgever Willem van Kooten. Hij zegt nog miljoenen euro's tegoed te hebben van Van Kooten.