Gregory Porter brengt vrijdag zijn zesde album All Rise uit, waarvan de release eerder werd uitgesteld door de coronacrisis. Op zijn nieuwe plaat bezingt de jazzzanger onder meer het gevoel van heimwee. "Het reizen vind ik echt het moeilijkste van mijn carrière", vertelt hij in gesprek met NU.nl.

Voor de coronacrisis - dit interview is afgenomen voor de pandemie uitbrak - was Porter veel van huis, dus moest hij zijn vrouw en zoon vaak missen. In het nummer Concorde bezingt hij dit gevoel.

"Ik bevind me regelmatig hoog in de lucht, leg talloze kilometers af", vertelt de 48-jarige zanger. "Maar het liefst land ik gelijk weer, zodat ik samen kan zijn met mijn familie. Dat vind ik echt het moeilijkste van mijn carrière. Het levert geweldige momenten op, maar je moet er ook veel voor opgeven."

Ziet hij zichzelf nog lang de wereld over toeren? "Het reizen hoort inmiddels wel bij me", zegt Porter. "Mijn familie weet dat ook. Ik zal het reizen echt niet de rest van mijn leven volhouden, maar voorlopig zal ik nog niet stoppen. Ik vind het heerlijk om alle facetten van het leven te mogen bezingen. Ik blijf zingen tot ik mijn laatste adem uitblaas."

240 Beluister Concorde van Gregory Porter

'Het helpt om een verhaal te hebben'

Op All Rise zingt Porter veel over "de optimistische kant van de liefde". "Als ik terugkijk naar mijn vorige platen, dan merk ik dat dit thema altijd komt bovendrijven. Ondanks alle worstelingen en strijd die je moet leveren, ben ik ervan overtuigd dat de liefde altijd overwint. Dit gevoel heb ik voor dit album weer nieuw leven ingeblazen."



Porter brak relatief laat door: hij werd pas ontdekt toen hij 39 jaar was. "Dat heeft ook z'n voordelen", vindt de zanger. "Ik weet beter wat ik wil zeggen. Als een singer-songwriter helpt het om een verhaal te hebben, om dingen te hebben meegemaakt. Zoals verbroken relaties, of een dierbare die overleed. Dat soort momenten hebben een grote invloed op hoe je het leven bekijkt, je waardering voor de liefde en de waarden waarin je gelooft."

Vriendschap met Jeff Goldblum

Eerder werkte Porter al samen met artiesten als Jamie Cullum, Ben l'Oncle Soul en Lizz Wright. Maar de opvallendste naam tussen zijn duetpartner is ongetwijfeld die van acteur (en zanger) Jeff Goldblum (Jurassic Park).

"We leerden elkaar kennen op het vliegveld, toen we elkaar toevallig tegenkwamen en herkenden. Later trad hij op in The Graham Norton Show, toen ik daar ook te gast was. Mijn platenmaatschappij zag dat en bood Jeff een contract aan. Nu is hij alweer bezig met zijn tweede plaat. Dat is het mooie van muziek: je weet nooit waar het eindigt, alles kan gebeuren."

De twee hebben nog steeds contact. "We sturen elkaar appjes en we organiseren weleens een lunch of een playdate voor onze kinderen." Porter ziet zichzelf niet als mentor voor zijn bekende acteervriend, hun relatie is puur vriendschappelijk. "Jeff heeft zijn eigen muziekstijl en dingen die hij naar voren wil brengen. Maar ik waardeer hem enorm: hij is een soulful persoon om mee om te gaan. We hebben altijd leuke gesprekken met elkaar, een goede vibe."

Zijn er nog artiesten met wie Porter dolgraag zou willen samenwerken? "Ik heb al ongelofelijk mooie samenwerkingen gedaan, maar natuurlijk heb ik nog steeds wensen. Ik vind het vooral mooi als artiesten een stem hebben die verder reikt dan het genre waarin zij zingen. Sam Smith bijvoorbeeld, Sting en Mary J. Blige. Dat zijn ook wel artiesten die zich in 'mijn' genre bevinden."

Ook Philip Bailey van Earth, Wind & Fire staat op zijn lijstje. "Ik kwam hem ook tegen op het vliegveld. Het bizarre was dat hij me steeds vragen stelde, terwijl ik enorm fan van hem ben! Al mijn bijzondere ontmoetingen vinden plaats op het vliegveld, haha."