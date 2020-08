In verband met de moord op Run-D.M.C.-lid en rapper Jam Master Jay in 2002 worden achttien jaar later twee mannen aangeklaagd. The Guardian meldt dat de twee verdachten later deze week moeten voorkomen.

Jam Master Jay, geboren als Jason Mizell, werd in 2002 doodgeschoten in een opnamestudio waar hij aan het werk was. Voor de moord is nooit iemand vervolgd.

Een van de twee mannen die worden aangeklaagd, werd zondag gearresteerd, terwijl de ander al vastzat. De man die al vastzat, zou al sinds 2007 in beeld zijn als mogelijke verdachte van de moord. Hij zit momenteel een gevangenisstraf uit voor overvallen die hij heeft gepleegd in de periode na de moord op Jam Master Jay. Het is nog niet bekend waar de twee mannen precies van verdacht en voor aangeklaagd worden.

Jam Master Jay was lid van de hiphopgroep Run-D.M.C., die in de jaren tachtig en negentig hits scoorde met nummers als Walk This Way en It's Like That.